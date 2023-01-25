Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Стрела
Новости
Новости о сериале «Стрела»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Цитаты
Новости о сериале «Стрела»
Вся информация о сериале
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»
К выходу фильма «Оборотень» — сиквела культового сериала о подростке, укушенном обортнем и учащемся принимать свою новую сущность, — посмотрим, как изменились исполнители главных ролей и какой путь прошли за это время.
Написать
25 января 2023 12:00
Стивен Амелл вернется к роли Зеленой Стрелы в финальном сезоне «Флэша»
Персонаж появится в одном из эпизодов вместе с другими знаковыми героями телевселенной DC.
Написать
5 января 2023 12:51
Канал The CW анонсировал новый сериал в рамках «Вселенной Стрелы»
Зеленый Фонарь соберет юных мета-людей для создания команды супергероев будущего.
Написать
14 января 2022 15:23
«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан назвал своего фаворита на «Оскар-2026» – Ди Каприо с его «Битвой за битвой» в пролете
Конспирологи, инопланетяне и черная сатира: у Sci-Fi-новинки с лысой Эммой Стоун почти идеальный рейтинг – и серьезный недостаток лишь один
«Уровень седьмого класса средней школы»: Отар Кушанашвили разнес в пух и прах Козловского в сериале «Бар "Один звонок"»
«Танцуют все!»: тест для тех, кто уверен, что знает все лица кино СССР — вспомните 5 лент по кадрам с актрисами-балеринами
Тест для фанатов советской фантастики: вспомните 5/5 фильмов по кадрам с космическим кораблем
Рекордные $340 миллионов спустили на «Форсаж 10» — и франшиза заглохла: финальная часть выйдет только при одном условии
Россияне назвали 10 самых «мужских» фильмов СССР: №1 стала мелодрама с оценкой 8.6 – утерла нос боевику, собравшему 87.6 млн зрителей
Без «Ментовских войн», но с вампирами, колдунами и певцами: топ-3 проекта с участием Устюгова по мнению россиян
«А мы жаловались на "Соло левелинг"...»: «Леди Баг» вернется к истокам и станет аниме – новая эра начнется уже с 1 ноября
Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей
«Гладиатор» далеко не лучший: через 5 лет Ридли Скотт превзошел сам себя — показал, каким должен быть настоящий исторический эпик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667