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Киноафиша Сериалы Стрела Актеры и роли

Актеры сериала «Стрела»

Актеры сериала «Стрела» Вся информация о сериале
Кэти Кэссиди
Кэти Кэссиди Katie Cassidy
Laurel Lance (Earth Two) / Black Siren Стивен Амелл
Стивен Амелл Stephen Amell
Oliver Queen / The Hood / The Arrow / Green Arrow Сюзанна Томпсон
Сюзанна Томпсон Susanna Thompson
Moira Queen Рик Гонсалес
Рик Гонсалес Rick Gonzalez
Rene Ramirez / Wild Dog Джулиана Харкви
Джулиана Харкви Juliana Harkavy
Sergeant Dinah Drake (Earth Two) Уилла Холланд
Уилла Холланд Willa Holland
Thea Queen / Speedy Дэвид Рэмси
Дэвид Рэмси David Ramsey
John Diggle / Spartan Колтон Хэйнс
Колтон Хэйнс Colton Haynes
Roy Harper / Arsenal Эмили Бетт Рикардс
Эмили Бетт Рикардс Emily Bett Rickards
Felicity Smoak / Overwatch Кэтрин МакНамара
Кэтрин МакНамара Katherine McNamara
Mia Smoak / Blackstar Джош Сегарра
Джош Сегарра Josh Segarra
Adrian Chase ЛаМоника Гарретт
ЛаМоника Гарретт LaMonica Garrett
Mar Novu / The Monitor Ману Беннетт
Ману Беннетт Manu Bennett
Slade Wilson / Deathstroke Пол Блекторн
Пол Блекторн Paul Blackthorne
Detective Quentin Lance Кирк Асеведо
Кирк Асеведо Kirk Acevedo
Ricardo Diaz / Dragon Эко Келлум
Эко Келлум Echo Kellum
Curtis Holt / Mr. Terrific
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