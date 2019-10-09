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Киноафиша Сериалы Стрела Сезоны
Стрела (2012 - 2020), список сезонов Arrow 16+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Список сезонов сериала «Стрела»
Стрела - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 22 эпизода
 
Стрела - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2019, 10 эпизодов
 
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