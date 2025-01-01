Меню
Кэйта Матида
Keita Machida
Кэйта Матида
Keita Machida
Дата рождения
4 июля 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Хигасиагацума, Япония
Рост
183 см
Популярные фильмы
4.4
Театр призраков
(2015)
0.0
Стеклянное сердце
(2025)
0.0
Алиса в Пограничье
(2020)
Фильмография Кэйта Матида
Жанр
Все
Драма
Мистика
Музыка
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2020
2015
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
Стеклянное сердце
драма, музыка
2025, Япония
Алиса в Пограничье
драма, фантастика, мистика
2020, Япония
4.4
Театр призраков
Gekijô rei
ужасы
2015, Япония
Смотреть трейлер
