Алиса в Пограничье 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Алиса в Пограничье
Алиса в Пограничье Сезон 2

Alice in Borderland 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Алиса в Пограничье»

Во 2 сезоне сериала «Алиса в Пограничье» трое закадычных друзей продолжают свое путешествие по весьма опасному миру загадочных и очень смертельных игр. Главные герои понимают, что если проиграют в том или ином испытании — они больше никогда не вернутся домой. С каждым разом задания, которые дают им организаторы кровожадной игры, становятся все серьезнее и сложнее. В конце концов, ребята начинают сомневаться в своих собственных силах — смогут ли они дойти до финишной прямой? Или же им суждено остаться в этой реальности навсегда?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.8 IMDb
Список серий сериала Алиса в Пограничье
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
22 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
22 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
22 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
22 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
22 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
22 декабря 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
22 декабря 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
22 декабря 2022
График выхода всех сериалов
