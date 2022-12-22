Во 2 сезоне сериала «Алиса в Пограничье» трое закадычных друзей продолжают свое путешествие по весьма опасному миру загадочных и очень смертельных игр. Главные герои понимают, что если проиграют в том или ином испытании — они больше никогда не вернутся домой. С каждым разом задания, которые дают им организаторы кровожадной игры, становятся все серьезнее и сложнее. В конце концов, ребята начинают сомневаться в своих собственных силах — смогут ли они дойти до финишной прямой? Или же им суждено остаться в этой реальности навсегда?