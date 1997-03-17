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Нидзиро Мураками
Нидзиро Мураками Nijiro Murakami
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Нидзиро Мураками

Nijiro Murakami

Дата рождения
17 марта 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Алиса в Пограничье 8.2
Алиса в Пограничье (2020)
Тихая вода 6.7
Тихая вода (2014)
Боевая песня 5.7
Боевая песня (2017)

Фильмография Нидзиро Мураками

Алиса в Пограничье 8.2
Алиса в Пограничье
драма, фантастика, мистика, дорама 2020, Япония
Боевая песня 5.7
Боевая песня Mukoku
боевик 2017, Япония
Сломленные дети 5.6
Сломленные дети Disutorakushon beibîzu
комедия 2016, Япония
Тихая вода 6.7
Тихая вода Futatsume no mado
мелодрама 2014, Япония / Франция / Испания
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Новости о Нидзиро Мураками
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