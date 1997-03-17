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Нидзиро Мураками
Nijiro Murakami
Киноафиша
Персоны
Нидзиро Мураками
Нидзиро Мураками
Nijiro Murakami
Дата рождения
17 марта 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.2
Алиса в Пограничье
(2020)
6.7
Тихая вода
(2014)
5.7
Боевая песня
(2017)
Фильмография Нидзиро Мураками
8.2
Алиса в Пограничье
драма, фантастика, мистика, дорама
2020, Япония
5.7
Боевая песня
Mukoku
боевик
2017, Япония
5.6
Сломленные дети
Disutorakushon beibîzu
комедия
2016, Япония
6.7
Тихая вода
Futatsume no mado
мелодрама
2014, Япония / Франция / Испания
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Новости о Нидзиро Мураками
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