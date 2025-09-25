В 3-м сезоне сериала «Алиса в Пограничье» продолжается история о ребятах, которые безумно одержимы компьютерными играми. Виртуальная реальность буквально заменила им настоящую жизнь. Однажды трое главных героев попали в весьма необычную версию Токио, где им предстояло сразиться в опасных соревнованиях, чтобы спасти собственные жизни. Напомним, в предыдущем сезоне до завершения игры оставалось всего несколько минут и результаты каждой команды уже казались итоговыми. Однако порой в жизни все может измениться в последний момент. Арису подходит к Кюме с просьбой пожать ему руку.