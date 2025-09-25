Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Алиса в Пограничье 2020 - 2025, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Алиса в Пограничье
Киноафиша Сериалы Алиса в Пограничье Сезоны Сезон 3

Alice in Borderland 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Алиса в Пограничье»

В 3-м сезоне сериала «Алиса в Пограничье» продолжается история о ребятах, которые безумно одержимы компьютерными играми. Виртуальная реальность буквально заменила им настоящую жизнь. Однажды трое главных героев попали в весьма необычную версию Токио, где им предстояло сразиться в опасных соревнованиях, чтобы спасти собственные жизни. Напомним, в предыдущем сезоне до завершения игры оставалось всего несколько минут и результаты каждой команды уже казались итоговыми. Однако порой в жизни все может измениться в последний момент. Арису подходит к Кюме с просьбой пожать ему руку.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.8 IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Алиса в Пограничье 3 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Episode 1
Сезон 3 Серия 1
25 сентября 2025
Episode 2
Сезон 3 Серия 2
25 сентября 2025
Episode 3
Сезон 3 Серия 3
25 сентября 2025
Episode 4
Сезон 3 Серия 4
25 сентября 2025
Episode 5
Сезон 3 Серия 5
25 сентября 2025
Episode 6
Сезон 3 Серия 6
25 сентября 2025
Episode 7
Сезон 3 Серия 7
25 сентября 2025
Episode 8
Сезон 3 Серия 8
25 сентября 2025
График выхода всех сериалов
В прокате не заметили, а теперь ищут по всей Сети: 5 фильмов 2000-х, которые пересматривают по ночам в поисках ответов
Disney нещадно переписал канон «Чужого» в новом сериале: забудьте, что вы видели в «Прометее» и «Завете»
Пока все ненавидят звезду «Одних из нас», она замахнулась на Marvel: вот кого из героев хочет сыграть Белла Рэмси
Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами
На высоте 400 км: не только «Вызов» сняли в космосе — скоро в прокат выйдет китайский «Интерстеллар» (да еще и в 8К)
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)
«Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше