Алиса в Пограничье 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алиса в Пограничье
Alice in Borderland 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алиса в Пограничье»

В 1 сезоне сериала «Алиса в Пограничье» главный герой — безнадежный игроман Рехэй Арису — остается без работы, а затем серьезно ругается со своими родными и близкими, после чего уходит из дома. В ночи он встречается со своими лучшими друзьями, которые также остались без средств на жизнь. Неожиданно троица видит странный салют, после чего их накрывает совершенно новая реальность. Теперь друзьям необходимо пройти через множество испытаний, чтобы заработать специальную визу, защищающую их от верной смерти. Проигрыш в любом соревновании равносилен смерти, оставаться без визы в этом мире также запрещено.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.8 IMDb
Список серий сериала Алиса в Пограничье График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 декабря 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 декабря 2020
