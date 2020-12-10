В 1 сезоне сериала «Алиса в Пограничье» главный герой — безнадежный игроман Рехэй Арису — остается без работы, а затем серьезно ругается со своими родными и близкими, после чего уходит из дома. В ночи он встречается со своими лучшими друзьями, которые также остались без средств на жизнь. Неожиданно троица видит странный салют, после чего их накрывает совершенно новая реальность. Теперь друзьям необходимо пройти через множество испытаний, чтобы заработать специальную визу, защищающую их от верной смерти. Проигрыш в любом соревновании равносилен смерти, оставаться без визы в этом мире также запрещено.