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Постер к сериалу Зов ада
Постер к сериалу Зов ада
Постер к сериалу Зов ада
Постер к сериалу Зов ада
Постер к сериалу Зов ада
Постер к сериалу Зов ада
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Зов ада
Зов ада (2021 - …) Hellbound 18+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 54 минуты
О чем сериал

В центре событий южнокорейского фантастического сериала «Зов ада» – история людей, которые сталкиваются с одним и тем же сверхъестественным явлением. Его можно расценить как чудо или небесное проклятие. До них доносится предсказание о времени их смерти. Когда этот момент наступает, перед ними возникает Жнец и лишает их жизни. Чон Чжин Су, исповедующий новую религию «Сэджинрихо», считает, что появление Посланника смерти можно считать божьим знамением. Блогер Пэ Ён Чжэ настроен более скептично – он желает докопаться до правды.

Зов ада - второй трейлер первого сезона
Зов ада
второй трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ю А-ин
Ю А-ин Jung Jin Soo
Ли Рэ
Ли Рэ
Пак Чон-мин
Пак Чон-мин Bae Young Jae
Рю Гён-су
Вон Джин-а Song So Hyun
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Зов ада - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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