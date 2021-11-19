В центре событий южнокорейского фантастического сериала «Зов ада» – история людей, которые сталкиваются с одним и тем же сверхъестественным явлением. Его можно расценить как чудо или небесное проклятие. До них доносится предсказание о времени их смерти. Когда этот момент наступает, перед ними возникает Жнец и лишает их жизни. Чон Чжин Су, исповедующий новую религию «Сэджинрихо», считает, что появление Посланника смерти можно считать божьим знамением. Блогер Пэ Ён Чжэ настроен более скептично – он желает докопаться до правды.