В 4 сезоне 4 серии сериала «Время приключений» парни приходят в гости к Деревяшке, которая начала встречаться с Мистером Свином. Влюбленные проводят все время вместе, и выпекать пироги нет никакой возможности. Джейк решает исправить ситуацию.
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