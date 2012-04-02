В 4 сезоне 4 серии сериала «Время приключений» парни приходят в гости к Деревяшке, которая начала встречаться с Мистером Свином. Влюбленные проводят все время вместе, и выпекать пироги нет никакой возможности. Джейк решает исправить ситуацию.