В 4 сезоне 23 серии сериала «Время приключений» говорящий грязунчик Вуби Ву просит Джейка и Финна помочь ему. На поселок народца нападает ужасный кошмар — Мегажаба. Парни сразу же получают гонорар за свою работу, который используют не по назначению.
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