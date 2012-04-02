В 4 сезоне 23 серии сериала «Время приключений» говорящий грязунчик Вуби Ву просит Джейка и Финна помочь ему. На поселок народца нападает ужасный кошмар — Мегажаба. Парни сразу же получают гонорар за свою работу, который используют не по назначению.