В 4 сезоне 1 серии сериала «Время приключений» знакомство Финна с Огненной Принцессой оказывается не совсем обычным, но парнишка влюбляется. Он заглянул в ее пылающую душу и увидел что-то помимо зла. Осталось только укротить ее горячий нрав.