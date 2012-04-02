В 4 сезоне 1 серии сериала «Время приключений» знакомство Финна с Огненной Принцессой оказывается не совсем обычным, но парнишка влюбляется. Он заглянул в ее пылающую душу и увидел что-то помимо зла. Осталось только укротить ее горячий нрав.
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