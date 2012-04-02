В 4 сезоне 10 серии сериала «Время приключений» парней отвлекает от развлечений срочный вызов к Бубльгум. Принцесса создала себе замену, которая будет править после ее смерти, — Голиаду. Джейк и Финн устраивают ей экскурсию по королевству.