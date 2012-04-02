В 4 сезоне 17 серии сериала «Время приключений» Финн теряет носок и детектив БиМО решает провести собственное расследование. Он идет по пути, который указал свидетель, и попадает в ловушку. Опытные копы советуют ему не совать свой нос в это дело.
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