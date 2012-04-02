В 4 сезоне 26 серии сериала «Время приключений» грядут темные времена, Финн видит предупреждение об этом во сне и отправляется за помощью к Билли. Легендарный герой выбирается из своей пещеры, чтобы сразиться с Личем, способным захватить мир.
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