В 4 сезоне 26 серии сериала «Время приключений» грядут темные времена, Финн видит предупреждение об этом во сне и отправляется за помощью к Билли. Легендарный герой выбирается из своей пещеры, чтобы сразиться с Личем, способным захватить мир.