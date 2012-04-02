В 4 сезоне 16 серии сериала «Время приключений» Финн весело проводит время с Огненной Принцессой, парнишка даже решается обнять ее. Джейк рассказывает о своих наблюдениях относительно женщин. Бубльгум, узнав об этом, начинает ревновать.
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