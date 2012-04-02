В 4 сезоне 7 серии сериала «Время приключений» Финн устраивает эффектное появление перед Бубльгум, чем привлекает внимание медведя. Животное решает подружиться с компанией. Джейк считает его подозрительным и ночью застает за странной репетицией.
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