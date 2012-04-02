В 4 сезоне 14 серии сериала «Время приключений» Джейк предлагает Финну старинную игру «Карточные войны», в которой он всегда был победителем. Парнишка проспал объяснение правил, поэтому решает импровизировать. Ему неожиданно начинает везти.
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