В 4 сезоне 12 серии сериала «Время приключений» Пупырка хвастается подругам поклонниками и ей предлагают использовать свои чары на Финне. Она устраивается к нему на работу личным секретарем и записывает каждый шаг для будущих поколений.
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