В 4 сезоне 8 серии сериала «Время приключений» герои собираются сжечь Древо Зла, пока оно не выкинуло свои споры, но сталкиваются с его охранником — волком-обнимателем. Финн подхватывает от него проклятие и ночью пристает к жителям королевства.