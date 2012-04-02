В 4 сезоне 8 серии сериала «Время приключений» герои собираются сжечь Древо Зла, пока оно не выкинуло свои споры, но сталкиваются с его охранником — волком-обнимателем. Финн подхватывает от него проклятие и ночью пристает к жителям королевства.
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