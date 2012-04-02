В 4 сезоне 18 серии сериала «Время приключений» Финн попадает в вереницу снов, в которых сбылись его самые главные фантазии. Но в какой-то момент они становятся слишком навязчивы. Парнишка начинает искать выход, и в этом может помочь Король Червей.
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