В 4 сезоне 18 серии сериала «Время приключений» Финн попадает в вереницу снов, в которых сбылись его самые главные фантазии. Но в какой-то момент они становятся слишком навязчивы. Парнишка начинает искать выход, и в этом может помочь Король Червей.