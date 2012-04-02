В 4 сезоне 24 серии сериала «Время приключений» Гантер, пингвин-прихвостень Снежного Короля, требует к себе внимания, чем раздражает своего хозяина. Когда тот покидает замок, пингвин использует артефакт Глаз желания, чтобы начать восстание.
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