В 4 сезоне 15 серии сериала «Время приключений» на Землю приземляется посланник с Марса, который преследует злого колдуна. Чтобы избежать правосудия, он меняется с Джейком местами. Финн должен отправиться на другую планету.
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