В 7-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард и Аарон собирают всех участников Gas Monkey Garage вместе, чтобы вспомнить взлеты и падения прошлого года. Подсчитав убытки и доходы, Ричард покупает «Кортик» 78-го года выпуска, чтобы Аарон мог собрать первый в истории лоурайдер Gas Monkey с нестандартной авторской гидравликой. Затем ребята направляются в Хьюстон, чтобы посмотреть, как один из оттюнингованных ими автомобилей участвует в гонках. Этот успех вдохновляет Ричарда на еще один неожиданный проект. Он приобретает красный Cadillac 67-го года, чтобы подарить ему новый роскошный внешний вид.