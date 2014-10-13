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Постер к 7-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 7

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 13 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 7-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард и Аарон собирают всех участников Gas Monkey Garage вместе, чтобы вспомнить взлеты и падения прошлого года. Подсчитав убытки и доходы, Ричард покупает «Кортик» 78-го года выпуска, чтобы Аарон мог собрать первый в истории лоурайдер Gas Monkey с нестандартной авторской гидравликой. Затем ребята направляются в Хьюстон, чтобы посмотреть, как один из оттюнингованных ими автомобилей участвует в гонках. Этот успех вдохновляет Ричарда на еще один неожиданный проект. Он приобретает красный Cadillac 67-го года, чтобы подарить ему новый роскошный внешний вид.

Список серий 7-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Коротышка автобус VW The Shorty Short VW Bus
Сезон 7 Серия 1
13 октября 2014
Одна крутая Импала One Cool Impala
Сезон 7 Серия 2
20 октября 2014
Большая, плохая сборка C-10 Big, Bad C-10 Build (1)
Сезон 7 Серия 3
27 октября 2014
Большая, плохая сборка C-10 2 Big, Bad C-10 Build (2)
Сезон 7 Серия 4
3 ноября 2014
NHRA и Pink Caddy 55-го года выпуска NHRA and a '55 Pink Caddy (1)
Сезон 7 Серия 5
10 ноября 2014
NHRA и Pink Caddy 55-го года выпуска 2 NHRA and a '55 Pink Caddy (2)
Сезон 7 Серия 6
17 ноября 2014
Не беспокойте Hoff: Pontiac Trans Am Don't Hassle the Hoff: Pontiac Trans Am (1)
Сезон 7 Серия 7
8 декабря 2014
Не беспокойте Hoff: Pontiac Trans Am 2 Don't Hassle the Hoff: Pontiac Trans Am (2)
Сезон 7 Серия 8
8 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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