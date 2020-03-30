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Постер к 16-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 16

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 30 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 16-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 16-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард Роулингс и команда Gas Monkey продолжают находить, выкупать, переделывать и выгодно продавать старые автомобили, приговоренные к свалке. У ребят есть всего семь дней, чтобы возродить свою Firebird 67-го года из пепла. Тем временем Ричард отправляется на задворки Токио, штат Техас, в поисках редкого автобуса VW Samba 51-го года выпуска. Звезда НФЛ Демаркус Уэйр покупает свой первый хот-род производства Gas Monkey, а Том Смит является в один из выпусков с помощью специального гостя и показывает зрителям автомобили своего авторского тюнинга, собранные за всю жизнь.

Список серий 16-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Джип Super Troupe Super Troupe Jeep
Сезон 16 Серия 1
30 марта 2020
Мировые рекорды Врангеля Wranglin World Records
Сезон 16 Серия 2
6 апреля 2020
Винтажная зарплата Vintage Payday
Сезон 16 Серия 3
13 апреля 2020
Гонка со временем Race Against Time
Сезон 16 Серия 4
20 апреля 2020
Быстрое переворачивание кадилок Quick-Flippin' a Caddy
Сезон 16 Серия 5
27 апреля 2020
В далекой-далекой галактике In a Galaxie Far, Far Away
Сезон 16 Серия 6
4 мая 2020
Галактический квест Galaxie Quest
Сезон 16 Серия 7
11 мая 2020
Горячо для Жар-птиц Hot for Firebirds
Сезон 16 Серия 8
18 мая 2020
Переворачивя птицу Flippin' the Bird
Сезон 16 Серия 9
25 мая 2020
График выхода всех сериалов
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