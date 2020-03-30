В 16-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард Роулингс и команда Gas Monkey продолжают находить, выкупать, переделывать и выгодно продавать старые автомобили, приговоренные к свалке. У ребят есть всего семь дней, чтобы возродить свою Firebird 67-го года из пепла. Тем временем Ричард отправляется на задворки Токио, штат Техас, в поисках редкого автобуса VW Samba 51-го года выпуска. Звезда НФЛ Демаркус Уэйр покупает свой первый хот-род производства Gas Monkey, а Том Смит является в один из выпусков с помощью специального гостя и показывает зрителям автомобили своего авторского тюнинга, собранные за всю жизнь.