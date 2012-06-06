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Постер телешоу Быстрые и громкие
Постер телешоу Быстрые и громкие
Постер телешоу Быстрые и громкие
Постер телешоу Быстрые и громкие
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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4 постера
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие

Быстрые и громкие (2012 - 2020)

Fast N' Loud 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 16 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Discovery Channel
Продолжительность телешоу 139 часов 0 минут

О чем телешоу

«Быстрые и громкие» – это реалити-шоу о перерождении старых автомобилей. Автомеханики команды Gas Monkey творят в своем гараже в Далласе удивительные чудеса. Команда мастеров может превратить старую развалину в настоящее сокровище, за которым потом в очередь выстроятся ценители. Но прежде чем начать ремонтные работы, эксперт Ричард Роулинс и механик Аарон Кауфман отправляются в путешествие по Техасу, чтобы найти подходящее авто для тюнинга. Затем машина получает вторую жизнь и выставляется на продажу.

Быстрые и громкие - трейлер
Быстрые и громкие  трейлер
В ролях
В ролях
Ричард Роулингс
Аарон Кауфман
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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7.4 IMDb
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Сезоны
Быстрые и громкие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 12 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 7 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 8 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 13 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 8 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2014, 6 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2014, 8 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2015, 6 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2015, 7 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2015, 8 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2016, 11 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2017, 10 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2017, 6 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2018, 9 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2019, 11 эпизодов
 
Быстрые и громкие - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2020, 9 эпизодов
 
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