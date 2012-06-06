Быстрые и громкие (2012 - 2020)

«Быстрые и громкие» – это реалити-шоу о перерождении старых автомобилей. Автомеханики команды Gas Monkey творят в своем гараже в Далласе удивительные чудеса. Команда мастеров может превратить старую развалину в настоящее сокровище, за которым потом в очередь выстроятся ценители. Но прежде чем начать ремонтные работы, эксперт Ричард Роулинс и механик Аарон Кауфман отправляются в путешествие по Техасу, чтобы найти подходящее авто для тюнинга. Затем машина получает вторую жизнь и выставляется на продажу.