В 11-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» в Gas Monkey Garage начинается новая эра. Ричард поручает ребятам собрать фургон Chevy P30 Step 73-го года выпуска… впервые без участия Аарона. Но в последний момент их первый проект без бывшего главного механика грозит сорваться из-за нехватки важной детали. Тем временем Ричард пытается спасти свой Shelby Mustang GT 65-го года с намертво замерзшим двигателем. Позже далласский дизайнер и автоконструктор Брайан Басс объединяется с Monkeys, чтобы построить хот-род в стиле 60-х из купе Ford 34-го года выпуска. Ричард заключает сделку о публикации фото в журнале Hot Rod.