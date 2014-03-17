В 5-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Аарон и Ричард находят редкую модель автомобиля 1931 года выпуска. Однако машина находится в таком состоянии, что ее приходится буквально порубить на части и собрать заново, прежде чем приступить непосредственно к тюнингу. То, что начинается как простая сборка хлама, быстро превращается в грандиозный проект экологичного автомобиля нового поколения. На создание этого хромированного шоу-кара с нуля уходит больше месяца, и безумный план Ричарда начинает постепенно рушиться. Но механики Gas Monkey Garage никогда не ищут легких путей и не опускают руки при неудачах.