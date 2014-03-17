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Постер к 5-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 5

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 17 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 5-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Аарон и Ричард находят редкую модель автомобиля 1931 года выпуска. Однако машина находится в таком состоянии, что ее приходится буквально порубить на части и собрать заново, прежде чем приступить непосредственно к тюнингу. То, что начинается как простая сборка хлама, быстро превращается в грандиозный проект экологичного автомобиля нового поколения. На создание этого хромированного шоу-кара с нуля уходит больше месяца, и безумный план Ричарда начинает постепенно рушиться. Но механики Gas Monkey Garage никогда не ищут легких путей и не опускают руки при неудачах.

Список серий 5-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Гоночный автомобиль Falcon Аарона Aaron's Falcon Racecar
Сезон 5 Серия 1
17 марта 2014
Мустанг Мания Mustang Mania
Сезон 5 Серия 2
24 марта 2014
Поднятый джип Jacked-Up Jeep
Сезон 5 Серия 3
31 марта 2014
Безумный Флитлайн Суперфлип Fleetline Superflip Frenzy
Сезон 5 Серия 4
7 апреля 2014
Святой Грааль Жар-птиц Holy Grail Firebirds (1)
Сезон 5 Серия 5
21 апреля 2014
Святой Грааль Жар-птиц 2 Holy Grail Firebirds (2)
Сезон 5 Серия 6
28 апреля 2014
Театр сноса Demolition Theatre
Сезон 5 Серия 7
5 мая 2014
Быстрое перемещение F100 Fast Moving F100
Сезон 5 Серия 8
12 мая 2014
График выхода всех сериалов
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