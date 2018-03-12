В 14-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард и ребята настраиваются на совершенно новый лад в Gas Monkey Garage. Их ждут более масштабные сборки и более высокая мощность двигателей. Ричард Роулингс путешествует по проселочным дорогам Америки, обыскивая сараи, гаражи и открытые стоянки в поисках той единственной редкой машины для первого громкого тюнинга. Тем временем его сотрудники пытаются открыть новые горизонты в области восстановления автомобилей, рискуя при этом своей репутацией. К тому же приглашенный автомеханик Большой Майк работает с Monkeys над созданием хот-родов на заказ.