Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Брат 3" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 14-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 14

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 12 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 14-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 14-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард и ребята настраиваются на совершенно новый лад в Gas Monkey Garage. Их ждут более масштабные сборки и более высокая мощность двигателей. Ричард Роулингс путешествует по проселочным дорогам Америки, обыскивая сараи, гаражи и открытые стоянки в поисках той единственной редкой машины для первого громкого тюнинга. Тем временем его сотрудники пытаются открыть новые горизонты в области восстановления автомобилей, рискуя при этом своей репутацией. К тому же приглашенный автомеханик Большой Майк работает с Monkeys над созданием хот-родов на заказ.

Список серий 14-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Вот это машина Dat Car
Сезон 14 Серия 1
12 марта 2018
Настройте это Tune It Up
Сезон 14 Серия 2
19 марта 2018
Придание блеска 59-му F-100 Shining Up a '59 F-100
Сезон 14 Серия 3
26 марта 2018
Обезьянничание Monkeying Around
Сезон 14 Серия 4
2 апреля 2018
Блестящие и новые Shiny and New
Сезон 14 Серия 5
9 апреля 2018
Неприятности с Galaxie Trouble in the Galaxie
Сезон 14 Серия 6
16 апреля 2018
Путеводитель Ричарда по Galaxies Richard's Guide to the Galaxies
Сезон 14 Серия 7
23 апреля 2018
Бас возвращается The Bass is Back
Сезон 14 Серия 8
30 апреля 2018
Каттинг Крю The Cutting Krew
Сезон 14 Серия 9
7 мая 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Рязанов отказался снимать Гурченко в «Карнавальной ночи» не просто так: ее лицо выглядело искусственным еще до пластики
Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать
В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы
Эти устаревшие фразеологизмы зря забыли: легко могут украсить вашу речь
Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»
Угадайте фильм по одной героине: справятся только знатоки советского кино
Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров
Басова распекали из-за фильма «Щит и меч»: никто не ожидал, что снимет шедевр
В школе девочку-жирафа обходили стороной: она выросла и заткнула всех за пояс
Женщина с мужским голосом: на постановки с этой советской актрисой невозможно было попасть
Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей
После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше