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Постер к 1-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 1

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 1-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» парни из команды GMG (Gas Monkey Garage) покупают старые автомобили, которым грозит свалка или переработка. Среди груд хлама они обнаруживают настоящие жемчужины мирового автопрома, которым еще можно дать новую жизнь. Такие машины становятся главными героями каждого выпуска. Автомеханики Ричард Роулинс и Аарон Кауфман проводят экспертизу, находят необходимые детали и превращают развалину в находку для ценителя или коллекционера. По результатам тюнинга машину, которая могла бы уже быть уничтожена, успешно продают новому владельцу за большие деньги.

Список серий 1-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Модель А и безумие Model A Madness
Сезон 1 Серия 1
6 июня 2012
Крутые «австралийцы» и «старички» Awesome Aussies and Olds
Сезон 1 Серия 2
13 июня 2012
Суета с драгстером Monkey Business Dragster
Сезон 1 Серия 3
20 июня 2012
Проблемы с Galaxie Double Trouble Galaxie
Сезон 1 Серия 4
27 июня 2012
Lincoln с низкой посадкой Low Riding Lincoln
Сезон 1 Серия 5
11 июля 2012
Форд Франкенштейна Frankensteined Ford
Сезон 1 Серия 6
18 июля 2012
Удивительный Impala 1964 Amazing Impala
Сезон 1 Серия 7
3 сентября 2012
Дряхлый Rambler Ramshackle Rambler
Сезон 1 Серия 8
10 сентября 2012
Chevy Fleetmaster 1948 года '48 Chevy Fleetmaster
Сезон 1 Серия 9
17 сентября 2012
Единственный в своем роде Woodill One of a Kind Woodill
Сезон 1 Серия 10
24 сентября 2012
Быстрый и яростный Fairmount Fast & Furious Fairmont
Сезон 1 Серия 11
1 октября 2012
Ford 32-го года Holy Grail Hot Rod
Сезон 1 Серия 12
8 октября 2012
График выхода всех сериалов
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