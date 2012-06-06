В 1-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» парни из команды GMG (Gas Monkey Garage) покупают старые автомобили, которым грозит свалка или переработка. Среди груд хлама они обнаруживают настоящие жемчужины мирового автопрома, которым еще можно дать новую жизнь. Такие машины становятся главными героями каждого выпуска. Автомеханики Ричард Роулинс и Аарон Кауфман проводят экспертизу, находят необходимые детали и превращают развалину в находку для ценителя или коллекционера. По результатам тюнинга машину, которая могла бы уже быть уничтожена, успешно продают новому владельцу за большие деньги.