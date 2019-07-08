В 15-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард ставит на карту все, что имеет, в надежде вывести Gas Monkey Garage на новые высоты в мире Hot Rod. Компания объединяется с Фондом Гэри Синиза, чтобы изготовить на заказ Jeep CJ7 81-го года выпуска в качестве дани уважения солдатам ко Дню ветерана. Тем временем Ричард заключает сделку на Crown Vic 55-го года выпуска, которую он надеется также пожертвовать фонду от своего имени. Кроме того, ребята берутся за переделку «Шевроле» 68-го года в соавторстве с Грином, но перед тем, как начать сотрудничество, выдвигают ему неожиданное условие. Также Monkeys покупают «Блейзер» 77-го.