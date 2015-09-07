В 9-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард и Аарон собирают ребят из Gas Monkey Garage, чтобы ответить на множество комментариев и вопросов, которые их поклонники со всего мира присылают уже несколько лет. Рассчитывая через восемь недель дебютировать на совершенно новом аукционе Barrett Jackson, Ричард соглашается с планом Аарона обновить Pantera 72-го года выпуска, оснащенную специальным двигателем Ford EcoBoost V6 с турбонаддувом. Но с автомобилем в последнюю минуту возникает проблема, что вынуждает Ричарда рискнуть и вместо этого выставить на аукцион свой Ford GT за четверть миллиона долларов.