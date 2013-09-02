Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бугимен. Начало легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 4

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 2 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 4-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Дейл Эрнхардт – младший просит Ричарда и Аарона спасти жизнь его «Шевроле Номад» 1956 года выпуска и дает им десятидневный срок. Еще на начальном этапе работы становится понятно, что уложиться в график не получится, но команда GMG привыкла бросать вызов реальности и совершать невозможное. Удастся ли им эта шалость на сей раз? Тем временем в Техасе стоит страшная жара, и ребята ищут способы охладиться, пока шеф бегает в поисках нового выгодного приобретения. Ричарду звонит дама, которая хочет продать коллекцию автомобилей своего покойного мужа, включая Ford 32-го года выпуска.

Список серий 4-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Больной кочевник Дейла-младшего Dale Jr.'s Sick Nomad
Сезон 4 Серия 1
2 сентября 2013
Разрезанный кабриолет и Vette Rescue Chopped Cabriolet and 'Vette Rescue
Сезон 4 Серия 2
9 сентября 2013
Крутой кастомлайн Cool Customline
Сезон 4 Серия 3
16 сентября 2013
Убийца КОПО Камаро Killer COPO Camaro
Сезон 4 Серия 4
14 октября 2013
Кэдди Ржавое Ведро / Бель-Эйр Бьюти Caddy Rust Bucket / Bel-Air Beauty (1)
Сезон 4 Серия 5
21 октября 2013
Кэдди Ржавое Ведро / Бель-Эйр Бьюти 2 Caddy Rust Bucket / Bel-Air Beauty (2)
Сезон 4 Серия 6
28 октября 2013
Флагтаг / Злой путник Flugtag Flyer / Wicked Wayfarer
Сезон 4 Серия 7
4 ноября 2013
'71 Крутой Кингсвуд / Ретро Реплика '71 Cool Kingswood / Retro Replicar
Сезон 4 Серия 8
11 ноября 2013
Ресторан Shelby Rent-a-Racer Shelby Rent-a-Racer Resto (1)
Сезон 4 Серия 9
18 ноября 2013
Ресторан Shelby Rent-a-Racer 2 Shelby Rent-a-Racer Resto (2)
Сезон 4 Серия 10
25 ноября 2013
Бандитская машина Gas Monkey Gas Monkey Bandit Car (1)
Сезон 4 Серия 11
2 декабря 2013
Бандитская машина Gas Monkey 2 Gas Monkey Bandit Car (2)
Сезон 4 Серия 12
9 декабря 2013
Выбор Тролля Rolls-Royce Troll's Choice Rolls-Royce
Сезон 4 Серия 13
27 января 2014
График выхода всех сериалов
Related video
Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей
Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать
Эти устаревшие фразеологизмы зря забыли: легко могут украсить вашу речь
В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы
В школе девочку-жирафа обходили стороной: она выросла и заткнула всех за пояс
Женщина с мужским голосом: на постановки с этой советской актрисой невозможно было попасть
После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру
Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»
Рязанов отказался снимать Гурченко в «Карнавальной ночи» не просто так: ее лицо выглядело искусственным еще до пластики
Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров
Басова распекали из-за фильма «Щит и меч»: никто не ожидал, что снимет шедевр
Угадайте фильм по одной героине: справятся только знатоки советского кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше