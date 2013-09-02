В 4-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Дейл Эрнхардт – младший просит Ричарда и Аарона спасти жизнь его «Шевроле Номад» 1956 года выпуска и дает им десятидневный срок. Еще на начальном этапе работы становится понятно, что уложиться в график не получится, но команда GMG привыкла бросать вызов реальности и совершать невозможное. Удастся ли им эта шалость на сей раз? Тем временем в Техасе стоит страшная жара, и ребята ищут способы охладиться, пока шеф бегает в поисках нового выгодного приобретения. Ричарду звонит дама, которая хочет продать коллекцию автомобилей своего покойного мужа, включая Ford 32-го года выпуска.