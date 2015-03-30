В 8-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» перестроив и продав больше автомобилей, чем они могут сосчитать, Ричард и Аарон отправляются отдохнуть на пляж, чтобы наконец ответить на некоторые вопросы и комментарии, которые их поклонники присылают на протяжении многих лет. Однако и в отпуске ребята неожиданно встречают автомобиль, мимо которого они не могут спокойно пройти. Ричард подсчитывает свои шансы на успех в этом проекте и покупает машину, несмотря на большие риски. Один из неожиданных новых проектов Gas Monkey Garage – мотоцикл Harley-Davidson WLA'45 1942 года выпуска, который Аарон хочет перестроить в соответствии с его родной эпохой.