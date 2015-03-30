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Постер к 8-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 8

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 30 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 8-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» перестроив и продав больше автомобилей, чем они могут сосчитать, Ричард и Аарон отправляются отдохнуть на пляж, чтобы наконец ответить на некоторые вопросы и комментарии, которые их поклонники присылают на протяжении многих лет. Однако и в отпуске ребята неожиданно встречают автомобиль, мимо которого они не могут спокойно пройти. Ричард подсчитывает свои шансы на успех в этом проекте и покупает машину, несмотря на большие риски. Один из неожиданных новых проектов Gas Monkey Garage – мотоцикл Harley-Davidson WLA'45 1942 года выпуска, который Аарон хочет перестроить в соответствии с его родной эпохой.

Список серий 8-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Челленджер 71-го года '71 Scat Pack Challenger (1)
Сезон 8 Серия 1
30 марта 2015
Челленджер 71-го года 2 '71 Scat Pack Challenger (2)
Сезон 8 Серия 2
30 марта 2015
Возвращение в 80-е на автомобиле Coronet 68-го года выпуска Back to the 80's in a '68 Coronet
Сезон 8 Серия 3
6 апреля 2015
Дорога к Barrett Jackson Road to Barrett Jackson (1)
Сезон 8 Серия 4
13 апреля 2015
Дорога к Barrett Jackson 2 Road to Barrett Jackson (2) / NHRA
Сезон 8 Серия 5
20 апреля 2015
Качающийся фургон 76-го года G10 Rocking '76 G10 Van
Сезон 8 Серия 6
27 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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