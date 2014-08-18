В 6-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард и Аарон преображают винтажный Dodge Scat Pack Challenger 71-го года выпуска, используя мощь Scat Pack Challenger 2015 года под капотом. Однако задача оказывается не из простых: Аарону и остальным ребятам приходится впервые в истории адаптировать сборку автомобилей столь разных эпох друг к другу. Параллельно Ричард решает инвестировать в развитие концертной площадки, на которой можно найти место для недавно отреставрированного командой автобуса Shorty 57-го года. Также он покупает «Малибу» 69-го, но сталкивается с недобросовестным продавцом и обнаруживает непредвиденные сложности.