Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бугимен. Начало легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 6-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 6

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 18 августа 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 6-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард и Аарон преображают винтажный Dodge Scat Pack Challenger 71-го года выпуска, используя мощь Scat Pack Challenger 2015 года под капотом. Однако задача оказывается не из простых: Аарону и остальным ребятам приходится впервые в истории адаптировать сборку автомобилей столь разных эпох друг к другу. Параллельно Ричард решает инвестировать в развитие концертной площадки, на которой можно найти место для недавно отреставрированного командой автобуса Shorty 57-го года. Также он покупает «Малибу» 69-го, но сталкивается с недобросовестным продавцом и обнаруживает непредвиденные сложности.

Список серий 6-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Изрезанная и брошенная модель Chopped and Dropped Model A (1)
Сезон 6 Серия 1
18 августа 2014
Изрезанная и брошенная модель 2 Chopped and Dropped Model A (2)
Сезон 6 Серия 2
25 августа 2014
Супер Соник Камаро Super Sonic Camaro (1)
Сезон 6 Серия 3
1 сентября 2014
Супер Соник Камаро 2 Super Sonic Camaro (2)
Сезон 6 Серия 4
8 сентября 2014
Пайкс Пик или Бюст Pikes Peak or Bust (1)
Сезон 6 Серия 5
15 сентября 2014
Гоночный грузовик C10 / Грузовик Pikes Peak Pace C10 Race Truck / Pikes Peak Pace Truck (2)
Сезон 6 Серия 6
22 сентября 2014
График выхода всех сериалов
Related video
Угадайте фильм по одной героине: справятся только знатоки советского кино
В школе девочку-жирафа обходили стороной: она выросла и заткнула всех за пояс
Женщина с мужским голосом: на постановки с этой советской актрисой невозможно было попасть
Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров
Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»
В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы
Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать
Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей
После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру
Эти устаревшие фразеологизмы зря забыли: легко могут украсить вашу речь
Рязанов отказался снимать Гурченко в «Карнавальной ночи» не просто так: ее лицо выглядело искусственным еще до пластики
Басова распекали из-за фильма «Щит и меч»: никто не ожидал, что снимет шедевр
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше