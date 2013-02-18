Во 2-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард Роулинс обменивает у своего друга «Импалу» 58-го года выпуска на «Мустанг» 67-го. Также он покупает Pontiac Formula 400 72-го года выпуска. Однако наряду с этими выгодными приобретениями он делает крайне необдуманную покупку, которую не одобряют его коллеги, буквально влюбившись с первого взгляда в «бесперспективный» по многим параметрам автомобиль. Смогут ли Ричард, Аарон и остальные ребята привести все эти машины в должный вид и выручить на их продаже больше денег, чем было потрачено? Механики берутся за работу, и результаты поражают даже их самих.