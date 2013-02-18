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Постер к 2-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 2

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

Во 2-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард Роулинс обменивает у своего друга «Импалу» 58-го года выпуска на «Мустанг» 67-го. Также он покупает Pontiac Formula 400 72-го года выпуска. Однако наряду с этими выгодными приобретениями он делает крайне необдуманную покупку, которую не одобряют его коллеги, буквально влюбившись с первого взгляда в «бесперспективный» по многим параметрам автомобиль. Смогут ли Ричард, Аарон и остальные ребята привести все эти машины в должный вид и выручить на их продаже больше денег, чем было потрачено? Механики берутся за работу, и результаты поражают даже их самих.

Список серий 2-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Пюре из Мустанга Mashed Up Mustang
Сезон 2 Серия 1
18 февраля 2013
Плохиш Бронко. Часть 1 Bad Ass Bronco Part 1
Сезон 2 Серия 2
25 февраля 2013
Плохиш Бронко. Часть 2 Bad Ass Bronco Part 2
Сезон 2 Серия 3
4 марта 2013
Далекий Фэрлейн Far-Out Fairlane
Сезон 2 Серия 4
11 марта 2013
Ужаленный Corvette Stingray 67-го года выпуска Stung by a '67 Corvette Stingray
Сезон 2 Серия 5
18 марта 2013
Испытания T-Bird Trials of a T-Bird
Сезон 2 Серия 6
25 марта 2013
Свирепый Форд и быстрая Феррари Ferocious Ford and Fast Ferrari
Сезон 2 Серия 7
1 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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