В 13-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Чад Маккуин просит Ричарда и Gas Monkey превратить Ford Mustang 1968 года выпуска в культовый мускул-кар и воссоздать одну из самых известных автомобильных погонь Голливуда. Параллельно команда пытается войти в историю с рекордной прибылью. Они бегут наперегонки со временем, чтобы в срок закончить свой Hellcat 79-го года выпуска и установить мировой рекорд по самой дорогой из когда-либо проданных машин. Также Monkeys поднимают планку с помощью умопомрачительной суперсборки, с которой они планируют дебютировать на предстоящей международной выставке SEMA.