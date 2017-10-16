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Постер к 13-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 13

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 16 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 13-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 13-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Чад Маккуин просит Ричарда и Gas Monkey превратить Ford Mustang 1968 года выпуска в культовый мускул-кар и воссоздать одну из самых известных автомобильных погонь Голливуда. Параллельно команда пытается войти в историю с рекордной прибылью. Они бегут наперегонки со временем, чтобы в срок закончить свой Hellcat 79-го года выпуска и установить мировой рекорд по самой дорогой из когда-либо проданных машин. Также Monkeys поднимают планку с помощью умопомрачительной суперсборки, с которой они планируют дебютировать на предстоящей международной выставке SEMA.

Список серий 13-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Шаг Vanning в новую эру Step Vanning Into a New Era
Сезон 13 Серия 1
16 октября 2017
Взятие на мушку Crusin' for a Bruisin'
Сезон 13 Серия 2
23 октября 2017
Все о басе All About the Bass
Сезон 13 Серия 3
30 октября 2017
Плохой бас Bad Bass
Сезон 13 Серия 4
6 ноября 2017
Буш против Логано Busch vs Logano
Сезон 13 Серия 5
13 ноября 2017
Гонка: Буш против Логано The Race: Busch vs Logano
Сезон 13 Серия 6
20 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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