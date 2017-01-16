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Постер к 12-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 12

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 16 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 12-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 12-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард Роулингс вновь разыскивает в отдаленных уголках Техаса забытые и брошенные классические автомобили, чтобы купить и отреставрировать их в гараже Gas Monkey в Далласе. Тем временем Monkeys и приглашенный конструктор Большой Майк стараются в срок закончить свой Datsun 280Z 75-го года выпуска. Именитый клиент хочет, чтобы команда изготовила для него рекламный автомобиль по спецификациям. Ричард Беттс советует ему обратить внимание на Ford F-100 59-го года выпуска. Недостающая деталь может помешать Ричарду и ребятам дебютировать на выставке SEMA.

Список серий 12-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Обезьяна на миллион долларов Million Dollar Monkey
Сезон 12 Серия 1
16 января 2017
Вступительное предложение Opening Bid
Сезон 12 Серия 2
23 января 2017
Когда ударяет молния When Lightning Strikes
Сезон 12 Серия 3
30 января 2017
Ла Каса Дель Камино La Casa Del Camino
Сезон 12 Серия 4
6 февраля 2017
Вывод из строя Buggin' Out
Сезон 12 Серия 5
13 февраля 2017
100 обезьян 100 Monkeys
Сезон 12 Серия 6
20 февраля 2017
Рвотная комета The Vomit Comet
Сезон 12 Серия 7
20 февраля 2017
Прощай, Борода / Сборка к Мега Гонке, Часть I Bye Bye Beardy / Build to Mega Race Part I
Сезон 12 Серия 8
27 февраля 2017
Прощай, Борода / Сборка к Мега Гонке, Часть 2 Fast N' Loud vs Street Outlaws: Build to Mega Race Part II
Сезон 12 Серия 9
6 марта 2017
Быстро и так долго Fast N So Long
Сезон 12 Серия 10
28 марта 2017
График выхода всех сериалов
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