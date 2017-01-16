В 12-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард Роулингс вновь разыскивает в отдаленных уголках Техаса забытые и брошенные классические автомобили, чтобы купить и отреставрировать их в гараже Gas Monkey в Далласе. Тем временем Monkeys и приглашенный конструктор Большой Майк стараются в срок закончить свой Datsun 280Z 75-го года выпуска. Именитый клиент хочет, чтобы команда изготовила для него рекламный автомобиль по спецификациям. Ричард Беттс советует ему обратить внимание на Ford F-100 59-го года выпуска. Недостающая деталь может помешать Ричарду и ребятам дебютировать на выставке SEMA.