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Постер к 3-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 3

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 10 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 3-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард, Аарон и команда вкладываются в покупку разбитого Ferrari F-40 и приступают к самому рискованному – и самому дорогому – тюнингу в истории Gas Monkey. Чтобы окупить затраты, они покупают Corvette C1 58-го года выпуска и туристический автобус Time Capsule Dead Head. Эти автомобили ребятам также предстоит переделать и продать, однако любая, даже самая сложная задача, кажется развлечением в сравнении с основным проектом. Детали для такой модели Ferrari непросто найти, а заменяя их аналогами, команда GMG сильно рискует. Лобовое стекло стоимостью 8000 долларов заставляет Ричарда впервые засомневаться в успехе.

Список серий 3-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Ремонт Ferrari и убитый автобус Ferrari Fix (1) / Dead Head Bus
Сезон 3 Серия 1
10 июня 2013
Ремонт Ferrari 2 и РЭО 1917-го года Ferrari Fix (2) / 1917 REO
Сезон 3 Серия 2
17 июня 2013
Нет Булла Бонневиля No Bull Bonneville
Сезон 3 Серия 3
24 июня 2013
Додж Ходж Поддж / Мустанг 65-го года выпуска Dodge Hodge Podge (1) / '65 Mustang
Сезон 3 Серия 4
1 июля 2013
Додж Ходж Поддж 2 / Олдсмобиль Дельта 88 Dodge Hodge Podge (2) / Oldsmobile Delta 88
Сезон 3 Серия 5
8 июля 2013
Форд Галакси / Конкурс бикини Ford Galaxie (1) / Bikini Contest
Сезон 3 Серия 6
15 июля 2013
Форд Галакси 2 / Нэш Хили Ford Galaxie (2) / Nash Healey
Сезон 3 Серия 7
22 июля 2013
Борода, телосложение и пиво Beards, Builds and Beers
Сезон 3 Серия 8
29 июля 2013
График выхода всех сериалов
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