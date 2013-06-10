В 3-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Ричард, Аарон и команда вкладываются в покупку разбитого Ferrari F-40 и приступают к самому рискованному – и самому дорогому – тюнингу в истории Gas Monkey. Чтобы окупить затраты, они покупают Corvette C1 58-го года выпуска и туристический автобус Time Capsule Dead Head. Эти автомобили ребятам также предстоит переделать и продать, однако любая, даже самая сложная задача, кажется развлечением в сравнении с основным проектом. Детали для такой модели Ferrari непросто найти, а заменяя их аналогами, команда GMG сильно рискует. Лобовое стекло стоимостью 8000 долларов заставляет Ричарда впервые засомневаться в успехе.