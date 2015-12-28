Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Медведева VS Медведева" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 10-му сезону телешоу Быстрые и громкие
Киноафиша Сериалы Быстрые и громкие Сезоны Сезон 10

Fast N' Loud 18+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 28 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Быстрые и громкие»

В 10-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Аарон направляется в Пайкс-Пик за новыми приобретениями для тюнинга, в то время как ребята собирают «Шевроле» 1955 года выпуска, который им предстоит продать на аукционе Барретта-Джексона на Восточном побережье. Этот автомобиль обойдется потенциальному покупателю в миллион долларов – рекордную для команды сумму. Однако с «Шевроле» возникает непредвиденная сложность, угрожающая помешать выставить его на аукцион. Тогда Аарон решает в качестве запасного варианта закончить ремонт El Camino 1980 года выпуска за три недели вместо запланированных четырех.

Список серий 10-го сезона телешоу «Быстрые и громкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Возвращение к истокам с Gas Monkey Garage Back to the Beginning with Gas Monkey Garage
Сезон 10 Серия 1
28 декабря 2015
Гонки на Dodge Dart 67-го года Racing a '67 Dodge Dart (1)
Сезон 10 Серия 2
4 января 2016
Гонки на Dodge Dart 67-го года 2 Racing a '67 Dodge Dart (2)
Сезон 10 Серия 3
11 января 2016
Разочарование в 32-м Ford: Возвращение на Пайкс Пик Frustrated with a '32 Ford: Return to Pike's Peak (1)
Сезон 10 Серия 4
18 января 2016
Разочарование в 32-м Ford: Возвращение на Пайкс Пик 2 Frustrated with a '32 Ford: Return to Pike's Peak (2)
Сезон 10 Серия 5
25 января 2016
Мотоциклетный хаос / Собираем Packard Motorcycle Mayhem / Packing a Packard for Pebble (1)
Сезон 10 Серия 6
1 февраля 2016
Мотоциклетный хаос / Собираем Packard 2 Motorcycle Mayhem / Packing a Packard for Pebble (2)
Сезон 10 Серия 7
8 февраля 2016
Приведение в действие Riviera 69-го года Revving Up a '69 Riviera
Сезон 10 Серия 8
15 февраля 2016
График выхода всех сериалов
Related video
В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы
Басова распекали из-за фильма «Щит и меч»: никто не ожидал, что снимет шедевр
Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей
После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру
Рязанов отказался снимать Гурченко в «Карнавальной ночи» не просто так: ее лицо выглядело искусственным еще до пластики
Женщина с мужским голосом: на постановки с этой советской актрисой невозможно было попасть
В школе девочку-жирафа обходили стороной: она выросла и заткнула всех за пояс
Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров
Эти устаревшие фразеологизмы зря забыли: легко могут украсить вашу речь
Угадайте фильм по одной героине: справятся только знатоки советского кино
Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»
Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше