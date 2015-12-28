В 10-м сезоне шоу «Быстрые и громкие» Аарон направляется в Пайкс-Пик за новыми приобретениями для тюнинга, в то время как ребята собирают «Шевроле» 1955 года выпуска, который им предстоит продать на аукционе Барретта-Джексона на Восточном побережье. Этот автомобиль обойдется потенциальному покупателю в миллион долларов – рекордную для команды сумму. Однако с «Шевроле» возникает непредвиденная сложность, угрожающая помешать выставить его на аукцион. Тогда Аарон решает в качестве запасного варианта закончить ремонт El Camino 1980 года выпуска за три недели вместо запланированных четырех.