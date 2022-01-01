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Телеканал Discovery Channel

О телеканале

Discovery Channel — американский познавательный телеканал и телесеть, известная по всему миру. Программная сетка состоит из передач о науке, истории, природе, технике. Начал свое вещание в 1985 году, тогда основными были документальные фильмы о дикой природе. С приходом нового тысячелетия контент изменился, появилось больше передач о вещах, интересующих рядового зрителя: опасных профессиях, расследованиях загадочных происшествий. Начали выходить развлекательные шоу: «Разрушители легенд», «Выжить любой ценой». Морган Фриман вел один из самых популярных проектов «Сквозь кротовую дыру».

Сериалы
Граница
Граница
драма, боевик, приключения 2016, США
8.0
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