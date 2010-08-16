В 5-м сезоне сериала «Воронины» в квартире Галины Ивановны и Николая Петровича готовится большое семейное торжество. Тетя Нина и дядя Женя празднуют у них в гостях свою знаменательную дату. Но у Веры и ее свекрови сильно расходятся взгляды на понятие веселья. Тем временем Николай Петрович припоминает сыновьям старые обиды: ему срочно потребовались граммофонные пластинки, которые много лет назад сломал Костя. Тот решает возместить ущерб и покупает отцу новые музыкальные диски, но это приводит к неожиданным последствиям. Леня отправляется на отдых в Сочи и знакомится там с обаятельной девушкой.