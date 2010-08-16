Menu
Voroniny 2009 - 2019 season 5

Title Сезон 5
Season premiere 16 August 2010
Production year 2010
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
В 5-м сезоне сериала «Воронины» в квартире Галины Ивановны и Николая Петровича готовится большое семейное торжество. Тетя Нина и дядя Женя празднуют у них в гостях свою знаменательную дату. Но у Веры и ее свекрови сильно расходятся взгляды на понятие веселья. Тем временем Николай Петрович припоминает сыновьям старые обиды: ему срочно потребовались граммофонные пластинки, которые много лет назад сломал Костя. Тот решает возместить ущерб и покупает отцу новые музыкальные диски, но это приводит к неожиданным последствиям. Леня отправляется на отдых в Сочи и знакомится там с обаятельной девушкой.

81 серия - Смешные сценки
Season 5 Episode 1
16 August 2010
82 серия - Сломанные пластинки
Season 5 Episode 2
17 August 2010
83 серия - Чемодан
Season 5 Episode 3
18 August 2010
84 серия - Бабник
Season 5 Episode 4
19 August 2010
85 серия - Ботаник
Season 5 Episode 5
23 August 2010
86 серия - Притворщики
Season 5 Episode 6
24 August 2010
87 серия - Бумажные салфетки
Season 5 Episode 7
25 August 2010
88 серия - Новый кавалер Насти
Season 5 Episode 8
26 August 2010
89 серия - Статья Андрея
Season 5 Episode 9
30 August 2010
90 серия - Гости
Season 5 Episode 10
31 August 2010
91 серия - Газовая плита
Season 5 Episode 11
1 September 2010
92 серия - Писатели
Season 5 Episode 12
2 September 2010
93 серия - Сёстры
Season 5 Episode 13
6 September 2010
94 серия - Обсуждение Лёни
Season 5 Episode 14
7 September 2010
95 серия - Мальчик Стасик
Season 5 Episode 15
8 September 2010
96 серия - Цвет двери
Season 5 Episode 16
9 September 2010
97 серия - Родители Веры разводятся
Season 5 Episode 17
13 September 2010
98 серия - Ещё один «кризис среднего возраста»
Season 5 Episode 18
14 September 2010
99 серия - Обзывательства
Season 5 Episode 19
15 September 2010
100 серия - Рождение Маши
Season 5 Episode 20
16 September 2010
