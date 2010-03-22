В 3-м сезоне сериала «Воронины» между братьями накаляются отношения. Старший Леня, посвятивший всю свою сознательную жизнь службе в милиции, наконец добивается звания майора. Но в это самое время у его младшего братишки Кости готовится к выходу собственная книга. И это при том, что тот даже не прилагал для этого никаких особых усилий. Чьи же успехи окажутся для родителей более весомыми? Взрослые мужчины вновь начинают соревноваться между собой не хуже детсадовцев Фили и Кири. Но больше всех достается в этом противостоянии, конечно, несчастной Вере. Как будто мало ей своих троих детей и свекра со свекровью!