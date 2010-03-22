Menu
Voroniny 2009 - 2019 season 3

Kinoafisha TV Shows Voroniny Seasons Season 3

Voroniny 16+
Title Сезон 3
Season premiere 22 March 2010
Production year 2010
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Voroniny" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Воронины» между братьями накаляются отношения. Старший Леня, посвятивший всю свою сознательную жизнь службе в милиции, наконец добивается звания майора. Но в это самое время у его младшего братишки Кости готовится к выходу собственная книга. И это при том, что тот даже не прилагал для этого никаких особых усилий. Чьи же успехи окажутся для родителей более весомыми? Взрослые мужчины вновь начинают соревноваться между собой не хуже детсадовцев Фили и Кири. Но больше всех достается в этом противостоянии, конечно, несчастной Вере. Как будто мало ей своих троих детей и свекра со свекровью!

Series rating

0.0
4.7 IMDb
"Voroniny" season 3 list of episodes. TV series release schedule
41 серия - Дневник Кости
Season 3 Episode 1
22 March 2010
42 серия - Писатель
Season 3 Episode 2
23 March 2010
43 серия - Игра
Season 3 Episode 3
24 March 2010
44 серия - Вера на работе
Season 3 Episode 4
25 March 2010
45 серия - Ставки сделаны
Season 3 Episode 5
26 March 2010
46 серия - Диета
Season 3 Episode 6
29 March 2010
47 серия - Сон важнее жены
Season 3 Episode 7
31 March 2010
48 серия - А мама знает?!
Season 3 Episode 8
1 April 2010
49 серия - Новое оружие Веры
Season 3 Episode 9
2 April 2010
50 серия - Неожиданное признание Веры
Season 3 Episode 10
5 April 2010
51 серия - Матч века
Season 3 Episode 11
6 April 2010
52 серия - Курица или рыба
Season 3 Episode 12
7 April 2010
53 серия - Лига чемпионов
Season 3 Episode 13
8 April 2010
54 серия - Экзамен по вождению
Season 3 Episode 14
9 April 2010
55 серия - Кладбище домашних животных
Season 3 Episode 15
13 April 2010
56 серия - Семейный бюджет
Season 3 Episode 16
14 April 2010
57 серия - Настроение Веры
Season 3 Episode 17
15 April 2010
58 серия - Курсы для родителей
Season 3 Episode 18
16 April 2010
59 серия - Кольцо Кости
Season 3 Episode 19
19 April 2010
60 серия - Как они познакомились
Season 3 Episode 20
20 April 2010
