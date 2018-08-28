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Лучший пекарь Британии (2010), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 9

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 28 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 9 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» участников вновь представляют ведущие Ноэль Филдинг и Сэнди Токсвиг, а судьями становятся мэтры выпечки Пол Голливуд и Прю Лейт. В обычном формате программы происходят некоторые изменения. Теперь участники выполняют задания не только на комфортабельно оборудованной шеф-кухне, но и в экстремальных условиях на открытом воздухе. В начале конкурса ведущие объявляют Неделю бисквитов – настоящий праздник для зрителей и серьезное испытание для конкурсантов. Не всем из 12 участников удастся подавить волнение и представить на суд жюри достойный десерт.

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Неделя бисквита Biscuit Week
Сезон 9 Серия 1
28 августа 2018
Неделя торта Cake Week
Сезон 9 Серия 2
4 сентября 2018
Неделя хлеба Bread Week
Сезон 9 Серия 3
11 сентября 2018
Десертная неделя Dessert Week
Сезон 9 Серия 4
18 сентября 2018
Неделя специй Spice Week
Сезон 9 Серия 5
25 сентября 2018
Кондитерская неделя Pastry Week
Сезон 9 Серия 6
2 октября 2018
Веганская неделя Vegan Week
Сезон 9 Серия 7
9 октября 2018
Датская неделя Danish Week
Сезон 9 Серия 8
16 октября 2018
Неделя кондитерских изделий – полуфинал Patisserie Week - Semi-Final
Сезон 9 Серия 9
23 октября 2018
Финал Final
Сезон 9 Серия 10
30 октября 2018
График выхода всех сериалов
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