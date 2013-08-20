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Лучший пекарь Британии (2010), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 4

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 4 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» звезды кулинарии Пол Голливуд и Мэри Берри продолжают выдавать начинающим пекарям «путевки в профессию». Ведущие Сью Перкинс и Мел Гедройц каждую неделю устраивают непростые испытания для участников. На каждом этапе из проекта выбывает один слабейший конкурсант из 13 финалистов. На первом этапе конкурса пекарям дают лишь два часа, чтобы приготовить сэндвич-пирог с начинкой по своему выбору. Затем им предстоит испечь фирменный пирог Мэри Берри по ее собственному авторскому рецепту. А на приготовление пудинга с двумя разными видами шоколада у них есть всего четыре часа.

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Торт Cake
Сезон 4 Серия 1
20 августа 2013
Хлеб Bread
Сезон 4 Серия 2
27 августа 2013
Десерты Desserts
Сезон 4 Серия 3
3 сентября 2013
Пироги и тарты Pies and Tarts
Сезон 4 Серия 4
10 сентября 2013
Печенье и выпечка Biscuits and Traybakes
Сезон 4 Серия 5
17 сентября 2013
Сладкое тесто Sweet Dough
Сезон 4 Серия 6
24 сентября 2013
Выпечка Pastry
Сезон 4 Серия 7
1 октября 2013
Нетрадиционная мука и необычные десерты Unconventional Flours and Unusual Desserts
Сезон 4 Серия 8
8 октября 2013
Французская неделя French Week
Сезон 4 Серия 9
15 октября 2013
Финал The Final
Сезон 4 Серия 10
22 октября 2013
График выхода всех сериалов
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