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Лучший пекарь Британии (2010), 14 сезон

Постер к 14-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 14

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 26 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 14-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 14-м сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» талантливые молодые люди со всего королевства поборются за победу. Как и прежде, судят их строгие Пол Голливуд и Прю Лейт, знающий толк в кулинарных шедеврах. Каждую неделю претенденты будут получать от жюри по три задания. По итогам конкурса лучшие пекари пройдут дальше, тогда как худшему участнику недели придется вернуться домой. И так до тех пор, пока не останется самый выдающийся. Ведущий программы – неподражаемый комик Ноэль Филдинг, призванный разрядить напряженную обстановку на кухне. Компанию ему на этот раз составит Элисон Хэммонд, сменившая покинувшего проект Мэтта Лукаса.  

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Неделя торта Cake Week
Сезон 14 Серия 1
26 сентября 2023
Неделя печенья Biscuit Week
Сезон 14 Серия 2
3 октября 2023
Хлебная неделя Bread Week
Сезон 14 Серия 3
10 октября 2023
Шоколадная неделя Chocolate Week
Сезон 14 Серия 4
18 октября 2023
Неделя выпечки Pastry Week
Сезон 14 Серия 5
24 октября 2023
Ботаническая неделя Botanical Week
Сезон 14 Серия 6
31 октября 2023
Неделя десертов Dessert Week
Сезон 14 Серия 7
7 ноября 2023
Неделя вечеринок Party Week
Сезон 14 Серия 8
14 ноября 2023
Неделя кондитерских изделий Patisserie Week
Сезон 14 Серия 9
21 ноября 2023
Финал The Final
Сезон 14 Серия 10
28 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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