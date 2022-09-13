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Лучший пекарь Британии (2010), 13 сезон

Постер к 13-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 13

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 13 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 13 часов 48 минут
О чем 13-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 13 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» ведущий Мэтт Лукас объявляет о своем уходе и скором закрытии проекта, так что сезон становится заключительным. Он снимается в поместье Уэлфорд-парк в графстве Беркшир, недалеко от Ньюбери. Это место уже знакомо зрителям по сезонам 2014 и 2019 года. В качестве фирменного блюда новые участники должны представить на суд жюри 18 декоративных макарон «с изюминкой». Сложность заключается не только во вкусовых качествах, но и в дизайне этого десерта. Ведь, по заданию, макароны должны быть похожи на другие предметы – пуговицы, цветы, пули. Пекарям придется включить свою фантазию на полную мощность!

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Неделя торта Cake Week
Сезон 13 Серия 1
13 сентября 2022
Неделя бисквита Biscuit Week
Сезон 13 Серия 2
20 сентября 2022
Неделя хлеба Bread Week
Сезон 13 Серия 3
27 сентября 2022
Мексиканская неделя Mexican Week
Сезон 13 Серия 4
4 октября 2022
Десертная неделя Dessert Week
Сезон 13 Серия 5
11 октября 2022
Неделя Хэллоуина Halloween Week
Сезон 13 Серия 6
18 октября 2022
Заварная неделя Custard Week
Сезон 13 Серия 7
25 октября 2022
Кондитерская неделя Pastry Week
Сезон 13 Серия 8
1 ноября 2022
Неделя кондитерских изделий Patisserie Week
Сезон 13 Серия 9
8 ноября 2022
Финал The Final
Сезон 13 Серия 10
15 ноября 2022
Большой рождественский пирог (Спецвыпуск) The Great Christmas Bake Off (S)
Сезон 13 Серия 11
24 декабря 2022
Великая новогодняя выпечка (Спецвыпуск) The Great New Year Bake Off (S)
Сезон 13 Серия 12
1 января 2023
График выхода всех сериалов
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