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Лучший пекарь Британии (2010), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 2

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 августа 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

Во 2 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» состав жюри остается неизменным: в него по-прежнему входят автор кулинарных книг Мэри Берри и шеф-повар Пол Голливуд. Ведут передачу британские шоумены Сью Перкинс и Мел Гедройц. На сей раз в шоу участвуют не 10, а сразу 12 одаренных пекарей-самоучек из разных уголков Великобритании и даже из других стран, ведь заявки на участие подали три с половиной тысячи человек. Конкурс проводится на территории особняка Валентайн в Редбридже, где все пропитано королевскими традициями. Каждую неделю судьи выбирают не только самого лучшего, но и самого эффектного «Звездного пекаря».

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Торт Cake
Сезон 2 Серия 1
16 августа 2011
Выпечка Pastries
Сезон 2 Серия 2
23 августа 2011
Хлеб Bread
Сезон 2 Серия 3
30 августа 2011
Бисквиты Biscuits
Сезон 2 Серия 4
6 сентября 2011
Пироги Pies
Сезон 2 Серия 5
13 сентября 2011
Десерты Desserts
Сезон 2 Серия 6
20 сентября 2011
Полуфинал Semi-Final
Сезон 2 Серия 7
27 сентября 2011
Финал - уличная вечеринка Final - Street Party
Сезон 2 Серия 8
4 октября 2011
График выхода всех сериалов
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