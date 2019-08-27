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Лучший пекарь Британии (2010), 10 сезон

Постер к 10-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 10

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 27 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 10 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» в качестве ведущих вновь возвращаются Ноэль Филдинг и Сэнди Токсвиг, а судейские кресла занимают бессменные Пол Голливуд и Прю Лейт. В финале оказываются 13 пекарей вместо привычных 12, а это значит, что в одном из эпизодов жюри предстоит исключить сразу двух конкурсантов. Борьба за звание самого крутого пекаря Соединенного Королевства становится все более напряженной и суровой. В качестве фирменного испытания участники должны испечь фруктовый пирог оригинальной формы по своему выбору, причем со значительным количеством сухофруктов и щедрым украшением. И все это за два с половиной часа!

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Неделя торта Cake Week
Сезон 10 Серия 1
27 августа 2019
Неделя бисквита Biscuit Week
Сезон 10 Серия 2
3 сентября 2019
Неделя хлеба Bread Week
Сезон 10 Серия 3
10 сентября 2019
Молочная неделя Dairy Week
Сезон 10 Серия 4
17 сентября 2019
Ревущие двадцатые The Roaring Twenties
Сезон 10 Серия 5
24 сентября 2019
Десертная неделя Dessert Week
Сезон 10 Серия 6
1 октября 2019
Фестивальная неделя Festival Week
Сезон 10 Серия 7
8 октября 2019
Кондитерская неделя Pastry Week
Сезон 10 Серия 8
15 октября 2019
Неделя кондитерских изделий – полуфинал Patisserie Week - Semi-Final
Сезон 10 Серия 9
22 октября 2019
Финал The Final
Сезон 10 Серия 10
29 октября 2019
График выхода всех сериалов
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