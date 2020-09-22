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Лучший пекарь Британии (2010), 11 сезон

Постер к 11-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 11

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 22 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 11-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 11 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» новым ведущим в пару к Ноэлю Филдингу становится Мэтт Лукас. В судейской коллегии остаются автор рецептов Прю Лейт и шеф-повар Пол Голливуд. Эпизоды продлеваются до 90 минут каждый вместо обычных 75 минут. Съемки проходят не в комфортабельной кухне викторианского особняка, как раньше, а в шатровой палатке в саду отеля, причем в течение шести, а не двенадцати недель. Победителем сезона впервые за всю историю шоу становится шотландец, и он же получает статус самого юного лауреата «Лучшего пекаря Британии». Чтобы узнать его имя, посмотрите все выпуски шоу!

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Неделя торта Cake Week
Сезон 11 Серия 1
22 сентября 2020
Неделя бисквита Biscuit Week
Сезон 11 Серия 2
29 сентября 2020
Неделя хлеба Bread Week
Сезон 11 Серия 3
6 октября 2020
Шоколадная неделя Chocolate Week
Сезон 11 Серия 4
13 октября 2020
Кондитерская неделя Pastry Week
Сезон 11 Серия 5
20 октября 2020
Японская неделя Japanese Week
Сезон 11 Серия 6
27 октября 2020
Неделя 1980-х 1980s Week
Сезон 11 Серия 7
3 ноября 2020
Десертная неделя Dessert Week
Сезон 11 Серия 8
10 ноября 2020
Неделя кондитерских изделий – полуфинал Patisserie Week - Semi-Final
Сезон 11 Серия 9
17 ноября 2020
Финал The Final
Сезон 11 Серия 10
24 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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